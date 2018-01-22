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    Son dakika! Rusya çok sert çıktı.. "ABD ya provokasyon yapıyor..."

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    Rusya'dan Türkiye'nin Afrin operasyonuna ve Suriye'deki duruma ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor... Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin yürüttüğü Afrin harekâtı konusunda Türkiye ve Suriye ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "ABD Suriye'de ya provokasyon yapıyor ya da durumu anlamıyor" dedi.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün 'temel' olduğu yönündeki görüşünü sürdürdüğünü söyledi. 

    Peskov, Türkiye'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' ismini verdiği Afrin'e yönelik operasyonunu çok yakından izlediklerini söyledi.

    Peskov, kendisine yöneltilen, "Rusya Türkiye'nin harekâtını önceden biliyor muydu?" sorusuna yanıt vermeyi reddetti. 

    "ABD YA PROVAKASYON YAPIYOR YA DA..."

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye yönelik yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki eylemleri için, "ABD ya provokasyon yapıyor ya da durumu anlama eksikliği gösteriyor" dedi. 

    Lavrov: "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" şeklinde konuştu. 

    Ayrıntılar geliyor...

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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