Son dakika! Rusya çok sert çıktı.. "ABD ya provokasyon yapıyor..."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün 'temel' olduğu yönündeki görüşünü sürdürdüğünü söyledi.

Peskov, Türkiye'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' ismini verdiği Afrin'e yönelik operasyonunu çok yakından izlediklerini söyledi.

Peskov, kendisine yöneltilen, "Rusya Türkiye'nin harekâtını önceden biliyor muydu?" sorusuna yanıt vermeyi reddetti.

"ABD YA PROVAKASYON YAPIYOR YA DA..."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye yönelik yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki eylemleri için, "ABD ya provokasyon yapıyor ya da durumu anlama eksikliği gösteriyor" dedi.

Lavrov: "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" şeklinde konuştu.

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