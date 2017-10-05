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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! Rusya açıkladı... Hava saldırısında...

    Son dakika! Rusya açıkladı... Hava saldırısında...

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın terör örgütü El Kaide'nin Suriye uzantısı El Nusra örgütüne karşı düzenlediği hava saldırısında 49 militanın öldüğünü duyurdu. Ölenlerden 7'sinin örgütün lider kadrosunda yer aldığı ifade edildi.

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    Etiketler: Rusya , Rus , suriye
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