Hürriyet >Dünya>Son dakika! Rusya açıkladı... Hava saldırısında...
Son dakika! Rusya açıkladı... Hava saldırısında...
Hürriyet Haber
05.10.2017 - 09:14 | Son Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın terör örgütü El Kaide'nin Suriye uzantısı El Nusra örgütüne karşı düzenlediği hava saldırısında 49 militanın öldüğünü duyurdu. Ölenlerden 7'sinin örgütün lider kadrosunda yer aldığı ifade edildi.
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