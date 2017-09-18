Rusya ABD askerlerinin bulunduğu yeri bombaladı

Cumartesi meydana gelen olayda Rusya terör örgütü DEAŞ'a yönelik bombalama yaparken Amerikan askerleri bölgede bulunuyordu. Amerikan askerlerinin sadece bir kaç km uzaklıkta olduğu belirtilirken yaralanan Amerikan askerlerine, terör örgütü PYD'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri tıbbi müdahalede bulundu.

Habertürk'ün CNN International'a dayandırdığı habere göre Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu saldırısının kasıtlı olmadığına inandıklarını ama yine de araştırdıklarını belirtti.

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