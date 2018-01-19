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    Son dakika... Rio'da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var...

    Hurriyet.com.tr
    19.01.2018 - 05:40 | Son Güncelleme:

    Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'da bir araç sahildeki insanların arasına daldı. Olayda en az 15 kişi yaralandı.

    İlk bilgilere göre, kontrolünü kaybeden bir araç Rio de Janeiro'nun ünlü Copacabana Plajı'na girdi. İnsanların arasına dalan araç, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. 

    İlk bilgilere göre olayın terör saldırısı olmadığını açıklanırken, araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. 

    Son dakika... Rioda araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var...

    Yerel medya kaynaklarına göre, sahile giren aracın 15 metre kadar ilerlediği ve bu yol üzerindeki insanları ezdiğini söylerken, aracın kuma saplanıp durduğunu bildiriyor.

    Son dakika... Rioda araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var...

    Öte yandan polis, araca dökülmüş çok sayıda ilaç bulduğunu bildirdi. Brezilya basını, sürücünün epilepsi krizine girdiğini iddia etti. 

    Son dakika... Rioda araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var...

    Kaza sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Polis yetkilileri kazada en az 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

    Son dakika... Rioda araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var...

    Yaklaşan Rio Karnavalı nedeniyle kentte çok sayıda turist bulunuyor.

    Etiketler: Rio de Janeiro
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