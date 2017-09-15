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    Rezidansta kan donduran cinayet... Kemerle vura vura öldürmüşler

    AA
    15.09.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:39

    Başakşehir’de bir rezidansta Yavuz Anuk'un dövülerek öldürülmesine ilişkin olayda, 1’i tutuklu 6 kişi hakkında "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemiyle dava açıldı. İddianemede maktulün tek kişi tarafından darp edilerek ve kemerle birden fazla şüpheli tarafından iştirak halinde öldürüldüğü kanaatine varıldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bacı Anuk'un, 28 Ocak'ta rezidanstaki daireye çıktığında kardeşi Yavuz Anuk’u sırtüstü yatar vaziyette kanlar içinde ölmüş olarak bulduğu kaydedildi.

    Maktul Anut’un karşı dairesinde şüpheliler Recep Yılmaz’ın devamlı şekilde kaldığı, Yılmaz’ın bir diğer şüpheli Özkan Türker’in yanında çalıştığı, dairenin de Özkan Türker adına kiralandığı, şüpheli Yavuz Değirmenci’nin de olay tarihi itibariyle yaklaşık 1 aydır geçici olarak bu dairede Recep Yılmaz ile kaldığı bildirilen iddianamede, şüpheliler Kenan Özdemir ile Kemal Yurttürk’ün de Özkan Türker ile arkadaş olduğu ve bu vesileyle dairede vakit geçirdikleri kaydedildi.

    Rezidansta kan donduran cinayet... Kemerle vura vura öldürmüşler

    Olay günü şüphelilerin birlikte vakit geçirdiği, alkol aldıkları, tartışma yaşadıkları ve siteye gittikleri anlatılan iddianamede, bir süre sonra şüpheliler Özkan Türker, Kemal Yurttürk, Recep Yılmaz, Kenan Özdemir ve Yavuz Değirmenci’nin siteden çıktıkları, sonrasında Yavuz Değirmenci’nin şüpheli Yılmaz’a ait ceketi almak için siteye gittiği ancak koridordaki görevlilerin izin vermediği, kolluk görevlilerinin olay yerine geldiği vurgulandı.

    İddianamede, Yavuz Anuk’un karşı dairesinde bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli Evren Gürsoy’un kapıyı açarak, "Bu kim? Ne olmuş burada?" şeklinde sorular sorduğu, Gürsoy’un gözaltına alındığı, dairesinin salon ve banyo kısmının dağınık olduğunu, salonda bulunan koltuk kenarında kanlı pantolon, kanlı ayakkabı izleri, balkon korkulukları yüzeyinde kan lekeleri ile banyoda lavabo üzerinde kanlı atlet bulduğu, Gürsoy’un sağ işaret parmağındaki tırnak arasında maktule ait DNA profilinin tespit edildiği anlatıldı.

    Rezidansta kan donduran cinayet... Kemerle vura vura öldürmüşler

    Yapılan soruşturmada, kan izlerinin maktul Yavuz Anuk'a ait olduğu belirlendiği ifade edilen iddianamede, maktul Yavuz Anuk'un ayak uçlarına yaklaşık bir metre mesafede pantolon kemer tokası bulunduğu, kemerin ise şüphelilerin dairesinde ele geçirildiği, Adli Tıp Kurumunun hazırlandığı otopsi raporunda maktul Yavuz Anuk’un künt kafa travmasına bağlı kafatası, yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyetine bağlı hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

    Şüphelilerin savunmasında, suçlamaları reddettiğine yer verilen iddianamede, maktul Yavuz Anuk ile şüpheliler arasında herhangi bir husumet veya tanışıklığın tespit edilemediği, şüpheliler Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz ve Yavuz Değirmenci'nin olay yerinden kaçtıkları, maktulün öldürülüş biçimi dikkate alındığında maktulün tek kişi tarafından darp edilerek ve kemerle birden fazla şüpheli tarafından iştirak halinde öldürüldüğü kanaatine varıldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

    Rezidansta kan donduran cinayet... Kemerle vura vura öldürmüşler

    İddianamede, tutuklu Evren Gürsoy, tutuksuz şüpheliler Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz ve Yavuz Değirmenci hakkında "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

    İddianamenin kabul edilmesiyle şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

    Etiketler: rezidans , Cinayet , iddianame
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