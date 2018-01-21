Son dakika: Reyhanlı'ya roketli saldırı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki üç yere roket düştü. Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti.

Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet etti.

BELEDİYE BAŞKANI: 1 SURİYELİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi roketli saldırıyla ilgili konuştu.

NTV canlı yayınında konuşan Şanverdi, “1 Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. 32 yaralımız var. İkisi ağır yaralı” dedi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

Dün akşam da Suriye’deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı. Roketlerin isabet ettiği evlerde bir kişi yaralanırken, iş yeri ve evler ile çevresindeki araçlarda büyük hasar oluştu.