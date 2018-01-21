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    Son dakika: Reyhanlı'ya roketli saldırı

    İHA, AA
    21.01.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin terör örgütü YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıda 1 Suriyelinin öldüğünü, 2'si ağır 32 yaralı olduğunu açıkladı.

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki üç yere roket düştü. Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti.

    Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet etti.

    BELEDİYE BAŞKANI: 1 SURİYELİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR

    Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi roketli saldırıyla ilgili konuştu.

    NTV canlı yayınında konuşan Şanverdi, “1 Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. 32 yaralımız var. İkisi ağır yaralı” dedi.

    Son dakika: Reyhanlıya roketli saldırı

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

    Dün akşam da Suriye’deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı. Roketlerin isabet ettiği evlerde bir kişi yaralanırken, iş yeri ve evler ile çevresindeki araçlarda büyük hasar oluştu.

    Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktıRoketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı 

     

    Etiketler: havan topu , afrin operasyonu , son dakika
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