Reuters'tan Türk Telekom iddiası

Hazine, Oger Telecom'un Türk Telekom'u satın almak için aldığı ancak geri ödemelerini kaçırdığı kredinin yeniden yapılandırılması müzakerelerinde Oger'in hissedarlarından Saudi Telecom'un Kasım ayına kadar süre uzatımı talebini kabul etmedi.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Hazine'nin Türk Telekom'un yönetim kuruluna, ardından icra komitesine atama yapması planlanıyor.

Bir kaynak, "Saudi Telecom'un Türk Telekom'un ana hissedarlarından OTAŞ'ın borç yapılandırma müzakereleri kapsamında istediği gibi Kasım'a kadar ek süre verilmeyecek. Türk Telekom icra kuruluna atama yapılması planlanıyor" dedi.

Konuya yakın diğer kaynak da, "Yönetim kuruluna, ardından icra komitesine atama yapılması planlanıyor. Kamunun bu yönde adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Konuyla ilgili olarak OTAŞ, Türk Telekom ve Hazine'den bir açıklama yapılmadı.

Lübnanlı Hariri ailesinin, STC ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın aldı. Satın alma Oger Telecom'un Türkiye'de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapıldı.

OTAŞ, Türk Telekom'u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için aldığı 4.75 milyar dolar kredinin taksidini son olarak Eylül ayında üçüncü defa yapamadı. Şirket kredinin yeniden yapılandırılması için müzakere yürütüyor.

Oger Telecom'un ortaklarından Saudi Telecom 2 Ekim'de Reuters'da yer alan habere göre kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü Hazine'ye ileterek, ödeme için Kasım'a kadar ek süre istemişti.

Türk Telekom'un icra komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri ve yönetim kurulu üyeleri Rami Aslan, Abdullah Tivnikli ve Nasser Suleiman Al Nasser'den oluşuyor.

Oger'e 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30'a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.