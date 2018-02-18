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    Son dakika... Reuters'tan Afrin iddiası

    REUTERS
    18.02.2018 - 21:15 | Son Güncelleme:

    Reuters'a konuşan terör örgütü YPG/PKK'ya yakın kaynaklar, PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etti.

    Aralarında Reuters'ın da bulunduğu uluslararası medyaya konuşan terör örgütü PKK/YPG'ye yakın kaynaklar, PKK'nın uzantısı Suriye Demokratik Güçleri ile rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

    İddiaya göre; Esad güçleri, Türkiye'nin Zeytin Dalı harekâtının hedefindeki Afrin'e girecek. Terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.

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    Etiketler: afrin , esad , terör örgütü
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