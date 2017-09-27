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    Hürriyet >Dünya>Son dakika... Referandum sonrası Kuzey Irak yönetiminden flaş havalimanı kararı

    Son dakika... Referandum sonrası Kuzey Irak yönetiminden flaş havalimanı kararı

    DHA
    27.09.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 11:51

    Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY), havalimanlarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi talebini reddetti. Bağdat, IKBY'nin tartışmalı referandumun ardından sınır ve havaalanları kontrolünü teslim etmesi için 3 gün süre tanımıştı. IKBY'nin Bağdat'ın talebini reddetmesinin gerilimi artırması bekleniyor.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bavemurad, Bağdat hükümetinin bölgedeki havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi talebini kabul etmediklerini belirterek, aksi durumda birçok vatandaşın olumsuz etkileneceğini belirtti.

    Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'nın, IKBY'ye ait olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini belirten Bavemurad, kararı kabul etmedikleri gibi doğru da bulmadıklarını ifade etti.

    IKBY'nin gayrimeşru bağımsızlık referandumu düzenlemesinden dolayı halkın cezalandırılmak istendiğini savunan Bavemurad, böylesi bir durumdan kimsenin netice alamayacağını, havalimanlarının siyasi meselelere karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

    UÇUŞLAR DURDURULACAK

    Irak hükümetinin kararının ardından Middle East Havayolları (MAE) Erbil'e giden ve oradan kalkan uçuşların askıya alındığını duyurdu. Irak Havaclık Dairesi Erbil'e yönelik yabancı uçuşların Cuma günü askıya alınacağını uluslararası havacılık kuruluşlarına bildirdi. 

    MAE tarafından yapılan açıklamada ise "Şu anda duruyor. Bu kriz çözülene kadar son uçuş 29 Eylül'de olacak" ifade kullanıldı. 

    Irak Başbakanı Ibadi, Erbil yönetiminden sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmesini istemişti.

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    YASALARA AYKIRI İDDİASI

    Bunun yanında Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Fayek ise Bağdat'ın almış olduğu kararın hem yanlış hem de yasalara aykırı olduğunu iddia etti.
    Fayek, şunları kaydetti:

    "Bu kararın uygulamaya konulacağı kanaatinde değiliz. Eğer uygulansa dahi çok uzun sürmez. Bu havalimanı sadece yolcu taşımacılığı için değil
    Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye insani yardımları için de kullanılıyor."

     

     

    Etiketler: son dakika , Kuzey ırak , Havalimanı
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