Son dakika: Skandal olayın ardından MHP'den flaş karar

MHP Genel Merkezi, Nazilli teşkilatını kapatma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'den geldi. Çetin, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı, MYK’nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatılmıştır. Bu karar 06/09/2017 tarihinde il başkanlığına ve Aydın Valiliğine bildirilmiştir" dedi.

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