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    Son dakika... Prof. Dr. Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 17:16Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 17:35

    Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot yaşamını yitirdi. Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Kızılot Ankara'da Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

    Prof. Dr Şükrü Kızılot'tan acı haber... Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından 59 yaşındaki Kızılot yaklaşık 3 yıl önce beyin kanaması geçirmiş, tedavi görmüştü. 

    Yaklaşık 15 gün önce yeniden rahatsızlanan Kızılot, son 3 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Prof. Kızılot kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

    Çorum doğumlu olan Şükrü Kızılot, Maliye Bakanlığı'nda 8 yıl çalıştı. Ardından, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. Kızılot, Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttü. Yazarımız Prof. Dr. Kızılot, 1989 yılından beyin kanaması geçirdiği 2014 yılına kadar vergi alanında pek çok kitap ve köşe yazısı kaleme almıştı.

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    Son dakika... Prof. Dr. Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

    Etiketler: şükrü kızılot , Vergi , Son dakika , vefat
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