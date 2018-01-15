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    Son dakika! "Prenslerin kaldığı Ritz Carlton yeniden açılıyor"

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:

    AFP haber ajansı, Suudi Arabistan'da prens ve üst düzey devlet görevlilerinin yolsuzluk karşıtı operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutulduğu başkent Riyad'daki Ritz Carlton otelinin kısa süre içinde yeniden açılacağını söyledi.

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    Etiketler: son dakika , haberler , haber
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