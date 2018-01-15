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Son dakika! "Prenslerin kaldığı Ritz Carlton yeniden açılıyor"
Hürriyet Haber
15.01.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:
AFP haber ajansı, Suudi Arabistan'da prens ve üst düzey devlet görevlilerinin yolsuzluk karşıtı operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutulduğu başkent Riyad'daki Ritz Carlton otelinin kısa süre içinde yeniden açılacağını söyledi.
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