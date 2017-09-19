Son dakika... PKK'ya darbe! Yerle bir edildi

19.09.2017 - 09:10 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:10
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki, terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
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