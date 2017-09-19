Son dakika... PKK'ya darbe! Yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki, terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

AYRINTILAR GELİYOR