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    Son dakika... PKK'nın üst düzey sorumlusu dahil 4 terörist öldürüldü

    AA
    01.02.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.Öldürülen teröristlerin arasında mavi listede aranan Murat Üçer'in de bulunduğu öğrenildi.

    Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan ve terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtilen "Eylül" kod adlı Murat Üçer'i (33) yakalamak için çalışma başlattı.

    Söz konusu teröristin Dernek Mahallesi Çalıkbükü mezrasında olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sırasında, Üçer ve beraberindeki 3 PKK'lı terörist bindikleri araçla kaçmaya başladı. Takip sonucunda Çeper mezrası civarında aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine, teröristlerce silahla ateş açıldı.

    Son dakika... PKKnın üst düzey sorumlusu dahil 4 terörist öldürüldü

    Buna karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

    Etiketler: lice , pkk , terörist , son dakika
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