MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son dakika... PKK’lı teröristler işçilere ateş açtı: 2 işçi hayatını kaybetti

    Son dakika... PKK’lı teröristler işçilere ateş açtı: 2 işçi hayatını kaybetti

    HAKKARİ (DHA)
    06.09.2017 - 15:58 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 17:40

    HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Çobanpınar Köyü kırsalında enerji nakil hatlarında çalışan işçilere, PKK’lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 işçi de yaralandı.

    Olay, öğle saatlerinde Yüksekova ile Şemdinli İlçeleri arasında bulunan Çobanpınar Köyü kırsalında meydana geldi. Enerji nakil hattında çalışan bir grup işçiye, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 işçi de yaralandı. Yaralı işçiler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı.

    HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

    Yüksekova'da 2 işçinin ölümü, 3 işçinin da yaralandığı PKK'lı saldırısıyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "6 Eylül 2017 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır şekilde,1 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye taarruz helikopteri sevk edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"

    Etiketler: Hakkari , PKK , Yüksekova , son dakika
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri