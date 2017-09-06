Son dakika... PKK’lı teröristler işçilere ateş açtı: 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Yüksekova ile Şemdinli İlçeleri arasında bulunan Çobanpınar Köyü kırsalında meydana geldi. Enerji nakil hattında çalışan bir grup işçiye, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 işçi de yaralandı. Yaralı işçiler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı.

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Yüksekova'da 2 işçinin ölümü, 3 işçinin da yaralandığı PKK'lı saldırısıyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "6 Eylül 2017 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır şekilde,1 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye taarruz helikopteri sevk edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"