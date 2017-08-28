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    Son dakika... PKK, Şırnak'ta işçilere saldırdı

    DHA
    28 Ağustos 2017 - 11:33Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 11:52

    Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan 3 işçi, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

    Bugün sabah saat 08.30 sıralarında teröristlerin düzenlediği saldırı ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır" denildi.

    BAŞKALE'DE 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Van'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Başkale İlçesi, Tahıl Mezrası karsalında bir grup PKK'lı teröristin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon yapıldı. Düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

    Etiketler: PKK , PKK terör örgütü , Şırnak , Uludere , son dakika , Son dakika
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