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    Son dakika... Pentagon'dan Kerkük açıklaması

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 19:05 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Irak'taki ABD'li komutanların hem Irak kuvvetlerini hem de Kürt güçlerini birbirleriyle savaşmamaları konusunda telkin etmeye çalıştığı belirtildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    ABDden ilginç Kerkük açıklamasıABD'den ilginç Kerkük açıklaması

    Etiketler: abd , pentagon , kerkük
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