Son dakika... Pentagon'dan Kerkük açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Irak'taki ABD'li komutanların hem Irak kuvvetlerini hem de Kürt güçlerini birbirleriyle savaşmamaları konusunda telkin etmeye çalıştığı belirtildi.
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