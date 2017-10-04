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    Son dakika! Paris'te patlama!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Fransa'nın başkenti Paris'teki Ürdün askeri ateşelik binasının önünde bir motorsikletin patladığı belirtildi. Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya konuşan Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ataşelik önünde bir motosikletin havaya uçurulduğunu aktardı.

    Paris'teki Ürdün büyükelçiliği de ateşelik binasının önünde bir motorsikletin infilat ettiği yönündeki haberi doğruladı. 

    Ateşe binasında görev yapan herhangi bir çalışanın yaralanmadığı açıklandı. 

    Ayrıntılar geliyor... 

     

     

     

    Etiketler: paris , fransa , patlama
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