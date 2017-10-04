Son dakika! Paris'te patlama!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ürdün askeri ateşelik binasının önünde bir motorsikletin patladığı belirtildi. Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya konuşan Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ataşelik önünde bir motosikletin havaya uçurulduğunu aktardı.
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