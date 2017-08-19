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    Son dakika... Özel seçilmiş 2 tabur asker Karadeniz'e gönderildi

    İHA
    19 Ağustos 2017 - 13:57Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 14:13

    Özel seçilmiş askerlerden oluşan 2 tabur asker Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristleri bulmak için Giresun'a gönderildi.

    Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristlerin peşine düştü.

    Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak çalışan timler önceki gün 2 tabur halinde Ankara'dan Giresun Jandarma Komutanlığı emrine gönderildi. Helikopterle bölgeye gönderilen timler, ormanlık alanda terör örgütü mensuplarını arıyor.

    Etiketler: Giresun , Eren Bülbül , PKK
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