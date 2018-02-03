Son dakika: Oylar sayıldı... CHP genel başkanını seçti

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu, 790 oyla beşinci kez genel başkan seçildi. Muharrem İnce ise 447 oy aldı. Ankara Arena Spor Salonu’ndaki kurultayda delegeler 25 sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta, rakibi İnce ise 4 numaralı sandıkta oy kullandı. Yapılan oylama sonucu bin 266 delegeden bin 253’ü oy kullandı. 16 oy geçersiz sayıldı. İnce 447 oy alırken Kılıçdaroğlu 790 oyla genel başkan seçildi. Kılıçdaroğlu seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

BİRİLERİNİN UYKUSU KAÇACAK

“Üstlendiğim görevin sorumluluğunu çok iyi biliyorum, sıradan bir görev değil, çok önemli. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu ve adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma söz veriyorum. Bugün yaşadığımız ortamda CHP’ye Genel Başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını gayet iyi biliyorum. Birilerinin uykusunun kaçacağını da iyi biliyorum. Ama biz, haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz.

HUZURU VATANA YAYACAĞIZ

Önümüzdeki süreç, sıradan bir süreç değlidir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Ülkesini seven her yurttaş zor koşullarda mücadele verirken yanımda olmanızı istiyorum. Biz kendi ülkemizde barış içinde özgürce yaşamak istiyoruz. Huzuru, vatanın bütün topraklarına yayacağız.

AFRİN ŞEHİTLERİNİ ANDI

Bu akşam yedi şehidimiz var, altı şehidimiz Afrin’de. Gerçekten de hepimiz çok üzüntülüyüz. Kahraman askerlerimize minnet borçuluyuz, Allah rahmet eylesin diyoruz, ailelerine, milletimize baş sağlığı diyoruz. Onların mücadelesi Türkiye ve gelecek mücadelesidir. Onlar bizim onurumuzdur. Biz bu toprakları şehitlerin kanlarıyla suladık. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak, Türkiye’yi beka sorunudan kurtarmanın yolu, bizim ülkemize sahip çıkmamızdan geçiyor. Beka sorunu var, bu sorunu açanlar bugün Türkiye’yi yönetenler. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

BAŞIMIN ÜZERİNDE YERİ VAR

Farklı arkadaşlarımız aday olabilirler. Ama kimse unutmasın, bizimle aynı paralelde oy kullanmayan bütün arkadaşlarımın başımın üzerinde yeri var. Hiçbir ayrım yapmayacağım. 80 milyonun güvenini kazanmak bizim görevimizdir.”