Son dakika: ÖSO İdlib’e girdi, çatışmalar sürüyor, TSK alarmda

İdlib’de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için eylülde Astana’da anlaşmaya varan iki ülkeden Türkiye kent içi, Rusya ise kent çevresi güvenliği sağlamak üzere 500 asker gönderme hazırlıklarını tamamlamıştı.

Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’na bağlı “Hamza Bölüğü” ilk olarak Fırat Kalkanı harekatıyla DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin kuzeyindeki bölgeden çekilip dün Halep’in kuzeyindeki Bab-ı Selame üzerinden Türkiye’ye girdi.

Ardından Hatay’a geçen bu birlik Reyhanlı yakınlarındaki Bab-ı Hava sınır kapısından geçip İdlib yoluna koyuldu.

Kamyonetlerin kasasında otomatik silahlarla yol alan ÖSO üyeleri, görüntülerini sosyal medyada paylaşıyorlar.

Idlib: Al-Hamza brigade (Euphrates Shield) on its way to Idlib "cemetary". pic.twitter.com/z1W0p8tSIw