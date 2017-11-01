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    Son dakika: Osman Kavala tutuklandı

    DHA, AA
    01.11.2017 - 08:57 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı’nda 18 Ekim’de gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

    Kavala, savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Kavala'yı “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutukladı.

    Etiketler: Osman Kavala , tutuklandı , son dakika
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