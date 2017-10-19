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    Son Dakika: Osman Kavala havalimanında gözaltına alındı

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 00:15 | Son Güncelleme:

    Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen iş adamı Osman Kavala, Gaziantep dönüşü, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

    T24'te yer alan habere göre Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Osman Kavala, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Polisin sivil toplum çalışmaları yapılan Anadolu Kültür A.Ş. ofisinde arama yaptığı bildirildi.

    Kavala'nın Gaziantep’te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi. Polisin Kavala'nın uçaktan inmesine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptığı bildirildi.

    Kavala Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra ve avukatlarının da emniyete geçtikleri ifade edildi.

    Son Dakika: Osman Kavala havalimanında gözaltına alındı

    OSMAN KAVALA KİMDİR?

    1957 Paris doğumludur. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubunda yönetici olarak çalışmaya başladı. Osman Kavala Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

    Murat Belge'yle birlikte Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden biri olan İletişim Yayınlarının kurucusudur.

    TESEV Yönetim Kurulu Üyesi, Açık Toplum Enstitüsü'nde Danışma Kurulu Üyesi, Tarih Vakfı'nın sponsoru, Diyarbakır Kültürevi'nin sponsoru, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesidir.

    Etiketler: son dakika , İletişim Yayınları
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