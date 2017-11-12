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    Gözaltına alınan Osman Baydemir serbest bırakıldı

    Hüseyin ASLIYÜCE-Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)
    12.11.2017 - 19:03 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Osman Baydemir Hamburg’tan, THY’nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45’te Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. Baydemir, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle havalimanı polisince gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi’ne götürüldü.

    Osman Baydemir, burada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Urfa’nın Birecik ilçesinde Nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın 9 Kasım’da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere Baydemir hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

    Etiketler: son dakika
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