Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika!.. Orgeneral Akar: Müsaade etmeyeceğiz

    Son dakika!.. Orgeneral Akar: Müsaade etmeyeceğiz

    Uğur ERGAN / ANKARA
    16.01.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz."

    Türkiye askeri açıdan Afrin’le ilgili en net mesajını bugün NATO’ya bildirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel’de başlayan NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı açılış oturumunda bir konuşma yaptı.

    Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar tüm üye devletlerin Genelkurmay Başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada; “NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır.

    DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir. PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin “operasyonel ortak” adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz” diyerek, Türkiye’nin beklentilerini ve terör örgütleri ile mücadelesinde kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri