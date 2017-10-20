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    Son dakika: Operasyon başladı... Çok sayıda gözaltı kararı var

    Toygun ATİLLA/İSTANBUL
    20.10.2017 - 08:14 | Son Güncelleme:

    İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonun FETÖ'nün mali ayağına yönelik olduğu iddia ediliyor.

    Kaynak holding soruşturması kapsamında digital incelemeler sırasında Bylock kullandığı tespit edilen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal suçlar bürosu, Kaynak Holding soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde 110 şüphelinin FETÖ'nün gizli haberleşme ağı bylock kullandığını tespit etti.

    Bu kişilerden 8'inin halen FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu anlaşıldı.

    Bunun üzerine 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Arama ve el koyma kararının ardından sabah saatlerinde operasyona başlandı.

    102 kişiden 59'unun İstanbul'da 53'ünün ise Türkiye'nin çeşitli illerinde olduğu belirtildi.

    Etiketler: operasyon , soruşturma
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