Son dakika: Operasyon başladı... Çok sayıda gözaltı kararı var

Kaynak holding soruşturması kapsamında digital incelemeler sırasında Bylock kullandığı tespit edilen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal suçlar bürosu, Kaynak Holding soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde 110 şüphelinin FETÖ'nün gizli haberleşme ağı bylock kullandığını tespit etti.



Bu kişilerden 8'inin halen FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu anlaşıldı.



Bunun üzerine 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Arama ve el koyma kararının ardından sabah saatlerinde operasyona başlandı.



102 kişiden 59'unun İstanbul'da 53'ünün ise Türkiye'nin çeşitli illerinde olduğu belirtildi.