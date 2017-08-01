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    Öldürülen teröristin kimliği belli oldu! Mavi listede...

    AA
    01 Ağustos 2017 - 16:37Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 18:25

    Ovacık ilçesinde öldürülen 3 teröristten birinin 'mavi' kategoride aranan, terör örgütü MKP'nin sorumlusu 'Şahin' kod adlı Yılmaz Kes olduğu belirlendi. Operasyonda öldürülen diğer erkek teröristin de Kes'in yardımcısı 'Doktor İsmail' kod Mahir Özgül olduğu anlaşıldı.

    Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin "mavi" kategoride aranan, terör örgütü Maoist Kominist Partisi'nin (MKP) sözde bölge sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesi kırsalında, bu sabah saatlerinde silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, biri kadın, 2 erkek olmak üzere 3 üst düzey teröristin öldürüldüğü, bölgedeki aramada üç M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği anımsatıldı.

    Açıklamada şöyle denildi: "Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütü MKP'nin lider kadrosunda bulunan, sözde Tunceli Bölge Komite Sorumlusu, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."

    Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen diğer erkek teröristin "Doktor İsmail" kod Mahir Özgül olduğu, öldürülen kadın teröristin ise kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

     

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    Etiketler: Tunceli , Valilik , öldürüldü
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