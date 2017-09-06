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    Son dakika... Öldürülen canlı bombayla ilgili şok detay! Karakolun 100 metre yukarısında...

    İHA
    06.09.2017 - 12:20 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 12:45

    Mersin'de sabah saatlerinde 50. Yıl Polis Merkezi'nin önünde bombalı eylem hazırlığındayken vurularak etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu. 19 yaşındaki Abdulkadir E. isimli teröristin, 3 yıldır ailesiyle birlikte polis merkezinin 100 metre yukarısında 3 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca teröristin 2 kardeşinin de Suriye'de DEAŞ üyesi olarak öldüğü belirlendi.

    Bu sabah saat 08.15 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Polis Merkezi'ne 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkek şahsa polis ekipleri "dur" ikazında bulundu. Ancak "dur" ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam eden şahıs, omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirildi. 19 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir E. olduğu öğrenilen şahsın üzerinde bomba yeleği bulundu. Polis ekipleri olayın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından teröristin cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başsavcı Ercan, teröristin saldırı hazırlığındayken 'dur' ihtarına uymaması üzerine vurularak etkisiz hale getirildiğini, DEAŞ terör örgütü üyesi olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti.

    Saldırı hazırlığındaki canlı bomba vuruldu... İlk açıklama...Saldırı hazırlığındaki canlı bomba vuruldu... İlk açıklama...


    Son dakika... Öldürülen canlı bombayla ilgili şok detay Karakolun 100 metre yukarısında...


    3 yıldır polis merkezinin 100 metre yukarısında oturduğu ortaya çıktı

    Teröristin 3 yıldır ailesiyle birlikte polis merkezinin hemen 100 metre yukarısında bir apartmanda kaldığı ortaya çıktı. Ayrıca teröristin 2 kardeşinin de Suriye'de DEAŞ üyesi olarak öldüğü belirlendi. 50. Yıl Mahallesi 27133 Sokak'da bulunan Küçükoğlu Apartmanı'nın 2. katında oturan teröristin komşuları da olayın ardından büyük şok yaşadı. Aile ile ilgili konuşan ev sahibi Sait Küçükoğlu, "Babası ile birlikte oturuyordu. Böyle bir şey yapacağı aklımıza hiç gelmezdi. Hiç de şüphelenmedik. Burada bir iş yaptıkları da yoktu. Normalde bunlar Suriye'den geldiler, 3 yıldır burada kalıyorlar. Kirada kalıyorlar. Sağdan soldan, bazen de burada akrabaları var onlar bakıyorlar. Bugüne kadar hiç şüphelenmedik. Buralara gelip, giderdi, görüşürdük. Burada akşamları otururdu. Bu çocuk biraz rahatsızdı. Suriye'den geldiğinde bir tarafı felçli gibiydi. Suriye'den geldikten sonra 6 ay fizik tedaviye gidip, gelirdi. Burada bayağı bir düzeldi. Düzelince de böyle bir iş yaptı" diye konuştu.

    Polis ekipleri bölgede çalışmalarını halen sürdürürken, polis merkezi önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

    Etiketler: Mersin , canlı bomba , daeş , terörist , Suriye , son dakika , haber , haberler
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