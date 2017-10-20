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    Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında Olcay Baykal ilk kez konuştu

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Hastanede tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal ilk kez konuştu.

    Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisi Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde sürüyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş dün yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve bulguların iyi yönde olduğunu söyledi. Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'a konuştu.

    Deniz Baykal hastalandığı sırada Antalya'da olan Olcay Baykal, “Nasıl oldu böyle bir anda?” sorusuna şu yanıtı verdi:
    ''Deniz Bey fenalaşınca koruma polisini aramış. Koruma polisi geldiğinde durumun ciddiyetini fark edip hemen ambulans çağırmış. Hastaneye kaldırmışlar.''

    Olcay Baykal, eşinin şu anki durumu hakkında da şunları söyledi:
    “Doktorlar iyiye gittiğini söylüyorlar ama hâlâ risk varmış. O yüzden bekliyoruz.”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da Baykal’ın hastaneye kaldırıldığı günden beri tedavi sürecini yakından takip edip, bizzat ilgileniyor. Erdoğan, Baykal'ı hastanede ziyaret de etmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Başbakan Yıldırım'ın da yakından ilgilendiğini belirten Olcay Baykal, “Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

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