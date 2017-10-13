Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Okul önü sapığından itiraf

    Okul önü sapığından itiraf

    Mehmet CANDAN/İZMİR (DHA)
    13.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Bayraklı İlçesi’nde kendisini 'spor hocası' olarak tanıtan ve okul çevrelerinde kız çocuklarıyla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Erman A., adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Erman A.’nın tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi.

    Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, öğrenci velilerinden gelen taciz şikayetleri üzerine harekete geçti. Velilerin iddiasına göre bir kişi kendisini 'spor hocası' olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz etti. Bayraklı’daki okulların çevrelerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, o kişinin çok sayıda suçtan kaydı olan Erman A., olduğunu tespit etti.

    Okul önlerinde devriye gezen ekipler her yerde Erman A.’yı ararken, şüphelinin belirlenen eşkali Bornova ve Karşıyaka’daki ekiplere de dağıtıldı. Erman A., kısa sürede Bayraklı Asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Ahlak Büro Amirliği’ne getirilen ve işsiz olduğu öğrenilen Erman A.,'nın buradaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi.

    KÜÇÜK KIZLARLA KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

    Erman A.’nın arama çalışmaları sırasında belirlenen güvenlik kameralarında küçük bir kız çocuğuyla konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde bir apartmanın girişinde küçük kıza bir şeyler söyleyen şüpheli, apartman girişine giriyor. Küçük kızı apartman girişine çekmeye çalıştığı tahmin edilen şüpheli, küçük kızın uzaklaşmasının ardından kızı peşinden giderek görüntüden kayboluyor.

    Yakalandığında üzerinden sahte kimlik çıkan, 10 ayrı suçtan da sabıkası bulunan Erman A., 'Küçük yaşta çocuğa taciz' suçlamasıyla sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Okul önü sapığından itiraf

    Etiketler: İzmir , cinsel taciz , cinsel istismar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri