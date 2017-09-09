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    Okul kitabındaki tartışma yaratan o karikatürün çizeri açıklama yaptı

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 09:20 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 09:49

    6’ncı Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer alan ve kutup ayısının el hareketi yaptığı karikatür büyük tartışma yaratmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından o karikatürü çizen Selçuk Erdem sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erdem, "Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim" dedi.

    2017- 2018 eğitim- öğretim yılında okutulacak kitaplar okullara ulaştırıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun izni ile basılan ders kitaplarında yer alan soruların içeriği ve bazı görseller tartışmalara konu oldu. Dikkat çeken görsellerden biri de 6’ncı Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer aldı.

    ‘Karikatürü yorumlayalım’ başlıklı etkinlikte, karikatürist Selçuk Erdem’in buz parçası üzerindeki bir kutup ayısının sudaki bir adama pençesini uzatarak, konuşma balonunda ‘Tut elimi’ demesi tasvir ediliyor. Yapılacak çalışmada ise öğrencilerin karikatürün iletisi üzerinde düşünmesi ve düşüncelerini arkadaşları ile paylaşması isteniyor.

    Karikatürün yaratıcısı Selçuk Erdem konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karikatürleri izin almadan kullanırsanız başınıza bunlar gelir. Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim” dedi.

    Okul kitabındaki tartışma yaratan o karikatürün çizeri açıklama yaptı

    Etiketler: selçuk erdem , karikatür , okul kitabı
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