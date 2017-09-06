Okul bahçesindeki servisçi çatışmasında flaş gelişme... Çocuk istismarından kaydı çıktı!

İstanbul Ümraniye'de dün ilkokul bahçesinde öğrencilerin taşınmasıyla ilgili servisçiler arasında yaşanan çatışmada ölen Cüneyt Elik'in kasten yaralamadan emniyette 3 kaydı olduğu ortaya çıkarken, aranan 4 kişiden birinin de ‘Çocuğun cinsel istismarı’ndan poliste kaydı bulunduğu açıklandı.

Çatışmayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgusu sürerken 4 kişinin daha arandığı bildirildi. Gözaltı ve arananların bazılarının da değişik suçlardan kayıtları olduğu ifade edildi.



HUSUMET GEÇEN YIL BAŞLADI



Çatışmanın karşı tarafında yer alan Kerem Beyazıt'ın uyuşturucudan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada; Cüneyt Elik ve Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl öğrenci taşıma konusunda tartışarak husumetli hale geldikleri belirlendi. Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmanın etkisiyle bu yıl da öğrenci taşıma konusunda tartışmaya başladıkları, tartışmanın silahlı, bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığı belirlendi.





GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan dün yaşanan çatışma anının okulun güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın yaşandığı anlar ve yaralanıp yere düşen bir kişinin taksiye bindirilerek götürülmesi görülüyor.



