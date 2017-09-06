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    Okul bahçesindeki servisçi çatışmasında flaş gelişme... Çocuk istismarından kaydı çıktı!

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    06.09.2017 - 12:01 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 12:41

    İstanbul Ümraniye'de dün bir ilkokulun bahçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı servisçi çatışmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Çatışmada ölen Cüneyt Elik'in kasten yaralamadan emniyette 3 kaydı olduğu ortaya çıkarken, aranan 4 kişiden birinin de, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ndan poliste kaydı bulunduğu açıklandı.

    İstanbul Ümraniye'de dün ilkokul bahçesinde öğrencilerin taşınmasıyla ilgili servisçiler arasında yaşanan çatışmada ölen Cüneyt Elik'in kasten yaralamadan emniyette 3 kaydı olduğu ortaya çıkarken, aranan 4 kişiden birinin de ‘Çocuğun cinsel istismarı’ndan poliste kaydı bulunduğu açıklandı. Okul bahçesindeki servisçi çatışmasında flaş gelişme... Çocuk istismarından kaydı çıktı
    Çatışmayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgusu sürerken 4 kişinin daha arandığı bildirildi. Gözaltı ve arananların bazılarının da değişik suçlardan kayıtları olduğu ifade edildi.

    HUSUMET GEÇEN YIL BAŞLADI

    Çatışmanın karşı tarafında yer alan Kerem Beyazıt'ın uyuşturucudan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada; Cüneyt Elik ve Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl öğrenci taşıma konusunda tartışarak husumetli hale geldikleri belirlendi. Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmanın etkisiyle bu yıl da öğrenci taşıma konusunda tartışmaya başladıkları, tartışmanın silahlı, bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığı belirlendi.

    GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan dün yaşanan çatışma anının okulun güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın yaşandığı anlar ve yaralanıp yere düşen bir kişinin taksiye bindirilerek götürülmesi görülüyor.

    Servis taşımacısı belirlenirken liyakat aransın"Servis taşımacısı belirlenirken liyakat aransın"

     

    Etiketler: Son dakika , OKUL , servis , çatışma
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