Son dakika... Okul bahçesinde ağaç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Olay, bugün öğle saatlerinde, merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 800 nüfuslu ve 100 haneli Tekyol köyünde meydana geldi. 12 öğretmenin görev yaptığı, 250 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Tekyol İlk ve ortaokulunun bahçesindeki kavak ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerle öğretmenin üzerine devrildi.







Ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan, yaşamını yitirdi. Olayda Fırat Durmak isimli öğrenci ağır yaralanırken, diğer öğrenciler Abdullah Dindar ve Berfin Özdemir ise hafif yaralandı. Öğretmen Münir Koçlar’ın da hafif sıyrıklarla ağacın altından kurtulduğu belirtildi.







Yaralı öğrencilerle öğretmen, okula çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmetcan Kurtoğlu, olayla ilgili "Okulun bahçesinde ve dışarısında çok sayıda kavak ağacı var. Öğle arasına çıkan çocukların üzerine ağaç devriliyor. Bir öğrencimiz, hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin durumu ağır. Diğer öğrenciler ve öğretmen hafif yaralı" dedi. Okuldaki olayı öğrenen veliler ve öğretmenler, yaralıların bulunduğu hastaneye giderken, okul, öğleden sonra tatil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.