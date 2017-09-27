Öğrencisini hırsızlıkla suçlayan müdür intihar girişiminde bulundu

Bayramiç İlçesi’ndeki Mustafa Kemal İlkokulu’nun 4-A sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki S.A.’nın, okula ait dizüstü bilgisayarı alıp oyun oynamak için eve götürmesi nedeniyle, Müdür T.Ö. tarafından tüm öğrencilerin karşısına çıkartılarak, ’hırsız’ diye teşhir edilmesi basına yansıdı. Ardından çok sayıda kişi, taşımalı sistemle Aşağı Şapçı Köyü’nden Bayramiç Merkezi’ndeki Mustafa Kemal İlkokulu’na gelen öğrenci S.A.’ya bilgisayar hediye etmek için harekete geçti. Bugün partisinin ilçe teşkilatı kongresine katılmak için Bayramiç’e gelen AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, öğrenci S.A., babası Ferdi A. ve okulun rehber öğretmeniyle, Hacıkayyum Yeşil Park’ta biraraya gelip, öğle yemeği yedi.





Baba Ferdi A. ve öğrenci S.A.’ya hitaben konuşan Turan, "Talihsiz bir mesele olmuş, üzüldük. Ama bazen bizim bürokratlarımız maalesef bizi üzen, görevlilerimizi üzen söylemler geliştiriyorlar. Dün (salı) konuyu öğrendim. Başkanımızla da konuyu paylaştık. Bugün sizi ziyaret edelim istedik. Çünkü oradaki idarecimiz çok büyük bir yanlış yapmıştır. Bunun bedelini de hukuken ödeyecektir. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Bir öğrencimizin çocukluğundan kaynaklanan hatası olabilir. Bunun telafisi, bunun uyarılması böyle olmaz. Hem o öğretmenin hatasından dolayı özür diliyoruz sizden, hem de size bir dizüstü bilgisayar hediye etmek istiyoruz" dedi. Milletvekili Turan, daha sonra S.A.’ya dizüstü bilgisayarı verdi. Dizüstü bilgisayara kavuşan S.A.’nın mutluluğu yüzüne yansıdı.

MÜDÜR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Aynı dakikalarda, olay nedeniyle 15 gün izin alıp, emekliliğini isteyen Okul Müdürü T.Ö., Çanakkale Merkezi’ndeki evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Evdeki yakınları, 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. Ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan T.Ö.’ye ilk müdahale yapılarak, midesi yıkandı. Doktorlar, T.Ö.’nün bilincinin açık ve sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.