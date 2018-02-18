Son dakika... Obüsler vurdu... 2 köy daha teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi. Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı.

İHA'nın haberine ise bombardımana uçaklar ve ÇNRA'lar da katıldı, Bülbül Beldesi çevresindeki terör hedefleri de vuruldu.

Yaklaşık 2 saat süren bombardıman sonunda bir çok terör hedefi imha edilirken, bombaların düştüğü yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.

2 KÖY DAHA TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENDİ

Teröristlerden kurtarılan köylerde kontrolü Özgür Suriye Ordusu unsurları sağlarken, TSK güçleri ise teröristlerin denetimindeki bölgelere ilerleyişini sürdürüyor.

Öğleden sonra da çatışmaların ardından Afrinin Racco beldesine bağlı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyleri PKK/PYD'den alındı. Teröristlerden arındırılan iki köyde olası tuzaklanmış patlayıcı imhasına başlanırken, TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi devam ediyor.

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