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    Son Dakika... O ülkede Türk restoranına terör saldırısı: Çok sayıda ölü var

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 05:24Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 05:24

    Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bulunan bir Türk restoranına terör saldırısı düzenlendi. Görgü tanıkları çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu söylerken Burkina Faso'da yetkililer olayda 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    SON DAKİKA: Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bulunan bir Türk restoranına terör saldırısı gerçekleştiği öğrenildi. AP ajansının polis yetkililerine dayandırarak geçtiği haberinde Aziz İstanbul adlı Türk restoranının saldırı altında bulunduğu, silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Türk restoranının yanı sıra bir otel ve başka bir restoranın daha saldırıya uğradığı öğrenilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.

    Burkina Faso yetkilileri, başkentte düzenlenen terör saldırısında 17 kişinin öldüğünü çok sayıda da yaralının olduğunu açıkladı. Associated Press muhabiri olay yerine saatler sonra gelmesine rağmen silah seslerinin halen duyulduğunu söyledi.

    Son birkaç yıldır çok sayıda şiddet olayı yaşanan Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da yaşanan saldırı sonrası güvenlik güçleri zırhlı araçlarla olay yerine geldi. Polis sözcüsü, Associated Press'e saldırının hedefinin Aziz İstanbul olarak bilinen Türk restoranı olduğunu söyledi.

    Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da 2016'nın Ocak ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş 30 kişi hayatını kaybetmişti.

    El Kaide tarafından üstlenilen o saldırılarda da bir restoran ve otel hedef alınmıştı.

    Ayrıntılar gelecek...

    Etiketler: son dakika , burkina faso , Ouagadougou , son dakika haberi , haberler
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