O ilahiyatçıya cımbız ve kot pantolon!

CHP’li Biçer, İhsan Şenocak hakkında “nefret ve ayrımcılık”, “hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Anayasayı ihlal” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Evrensel'de yer alan habere göre Şenocak’a cımbız ve kadın pantolonu gönderen Biçer, “Kız çocuklarının babalarına yaptığı konuşmasında, babaları kışkırtmaya çalışmış hatta ve hatta kız çocuklarımızın babalarını alenen şiddete teşvik etmekten sakınmamıştır. Bu nedenlerle suç duyurusunda bulunma gerekliliği doğdu. Ve ayrıca kız çocuğu pantolon giyince içi parçalanan Şenocak’a bir pantolon ve bir cımbız gönderdim. İçi parçalanmasın. Kendisi giysin içi rahatlasın” dedi.

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı İhsan Şenocak, bir camide verdiği vaazda, “Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah’ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ’ye, Boğaziçi’ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki, onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme” demişti.

Tur Yıldız Biçer

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR