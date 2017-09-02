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    Son dakika... O görüntülerin nasıl sızdığı ortaya çıktı... Aile boyu rezalet!

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 10:15

    Vatan Şaşmaz cinayetine ait görüntüleri sızdıran polis memurunun açığa alındığı bildirildi. Polis, eşini görevde olduğuna ikna etmek için görüntüleri paylaştığını söyledi. Polisin eşi, görüntüleri akrabalarıyla oluşturdukları Whatsapp grubunda paylaşınca görüntülerin hızla yayıldığı ortaya çıktı.

    Akşam Gazetesi'nden Levent Albayrak'ın haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otel odasında eski mankez Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen ünlü sunucu ve televizyoncu Vatan Şaşmaz'ın olay yeri görüntülerini sızdıran kişinin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru olduğu belirlendi. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görüntüleri sızdıran polis memuru açığa alınırken görüntülerin nasıl hızla yayıldığı da ortaya çıktı.

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    Açığa alınan polisin mesaide olduğunu kanıtlamak için görüntüleri çekip eşine gönderdiği tespit edildi. İddiaya göre polisin eşi, bu görüntüleri aile üyelerinin görüştükleri Whatsapp grubuna attı. Polisin kayınçosu da görüntüleri kız arkadaşı D.Ç. ile paylaştı. Uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen D.Ç. görüntüleri para karşı medyaya satmaya çalıştı.

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    Etiketler: Son dakika , Vatan Şaşmaz , Filiz Aker , Cinayet
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