Son dakika... O görüntülerin nasıl sızdığı ortaya çıktı... Aile boyu rezalet!

Akşam Gazetesi'nden Levent Albayrak'ın haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otel odasında eski mankez Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen ünlü sunucu ve televizyoncu Vatan Şaşmaz'ın olay yeri görüntülerini sızdıran kişinin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru olduğu belirlendi. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görüntüleri sızdıran polis memuru açığa alınırken görüntülerin nasıl hızla yayıldığı da ortaya çıktı.

AİLE BOYU ZİNCİRLEME PAYLAŞIM

Açığa alınan polisin mesaide olduğunu kanıtlamak için görüntüleri çekip eşine gönderdiği tespit edildi. İddiaya göre polisin eşi, bu görüntüleri aile üyelerinin görüştükleri Whatsapp grubuna attı. Polisin kayınçosu da görüntüleri kız arkadaşı D.Ç. ile paylaştı. Uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen D.Ç. görüntüleri para karşı medyaya satmaya çalıştı.



