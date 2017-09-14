Müthiş bir iddia: ‘O gece 187 general neredeydi?’

Kumpas olduğu ortaya çıkan Ergenekon ve Balyoz davalarında 4 yıl 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski askeri savcısı emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Antalya'da Salı Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) olağan toplantısına katıldı.

‘ARAŞTIRMA YAPILMADI'

TSK'daki FETÖ yapılanmasının 1986 yılında askeri okullara giriş sınav sorularının çalınmasıyla ortaya çıktığını belirten Üçok, örgütün TSK içindeki yapılanmasının 2006 ile 2015 yılları arasında zirveye ulaştığını iddia etti. Üçok şöyle konuştu: “İlker Başbuğ döneminde 377, Necdet Özel döneminde 576 subay tasfiye edilmiştir. 15 Temmuz'a kadar gelinen süreçte TSK'nın üst düzey yönetiminin büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. TSK'nın kendi içinde bu sorgulamayı yapması şart.” 15 Temmuz öncesi orduda 358 amiral- general bulunduğuna değinen Ahmet Zeki Üçok, “Bu generallerin 171'i darbeye iştirak etmekten tutuklandı ya da TSK'dan ihraç edildi. 187 amiral- general o gece neredeydi. Neden darbeye karşı koymak için çalışmadı. Bu konuda kimse doğru dürüst araştırma yapmadı. Bu yüzleşmeyi ve araştırmayı yapmak zorundayız” diye konuştu.

(DHA)