Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Son dakika... NTV Spor'un satışıyla ilgili çok önemli gelişme

Son dakika... NTV Spor'un satışıyla ilgili çok önemli gelişme

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

Discovery Communications, Doğuş Yayın Grubu'nun sahip olduğu ulusal spor kanalı NTV Spor'un yayın frekansını satın aldığını resmi bir açıklama ile duyurdu. NTV Spor'un yayın içeriği NTV'de devam edecek. Yeni kanal ise erkeklere yönelik bir eğlence kanalı olacak

Discovery Communications, Türkiye'de Doğuş Yayın Grubu'ndan NTV Spor'un ulusal yayın frekansını satın aldığını açıkladı.

2015 yılında Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklıkla birlikte, Discovery CNBC-e kanalını Doğuş Yayın Grubu'ndan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.

Discovery Networks EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli 'Bugün Discovery'nin Türkiye'deki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Doğuş Yayın Grubu ile genişlettiğimiz ortaklığımız ve bu satın alımla birlikte Türk seyircilerin televizyon izleme
deneyimine daha fazla seçenek ve değer katarak bölgeye olan bağlılığımızı tekrar teyit etmiş olduk.' dedi.

Sıcak gelişme... Dev televizyon kanalı el değiştiriyorSıcak gelişme... Dev televizyon kanalı el değiştiriyor

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen de "Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor'un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor" ifadesini kullandı.

Satın alma ile ilgili gerekli kapanış koşulları sağlandıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra Discovery, kanalı erkeklere yönelik yeni bir eğlence kanalına çevirecek.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: ntv spor satış , ntv spor kimin
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri