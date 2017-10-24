Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son dakika: Niğde Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

    Son dakika: Niğde Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 15:37 | Son Güncelleme:

    Niğde Belediye Başkanı AK Partili Faruk Akdoğan’ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçimde AKParti’ nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26’ sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.

    Ayrıntılar geliyor 

    Etiketler: Niğde , başkanlık seçimi , rıfat özkan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri