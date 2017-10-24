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Son dakika: Niğde Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Hürriyet Haber
24.10.2017 - 15:37 | Son Güncelleme:
Niğde Belediye Başkanı AK Partili Faruk Akdoğan’ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçimde AKParti’ nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26’ sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.
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