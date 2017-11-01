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    Son dakika! New York saldırganı hakkında flaş açıklama

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 15:19 | Son Güncelleme:

    New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta saldırı düzenleyen kişinin terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğunu açıkladı.

    New York’da kalabalık bir caddede bisiklet yolundaki insanların üzerine arabayla çarparak sekiz kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın Uber şöförü olarak da çalıştığı ortaya çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo saldırganın DEAŞ bağlantılı olduğunu bildirdi.

    Özbekistan’dan yedi yıl önce ABD’ye gelen 29 yaşındaki şüpheli Sayfullo Saipov’un resmi de New York güvenlik güçleri tarafından yayınlandı. New York kentinin en kalabalık bölgelerinden Manhattan’da gerçekleşen saldırıda Saipov’un aracı yayaların üzerine sürmeden önce “Allahu ekber” diye bağırdığı belirtiliyor.

    Ohio’da ticari kamyon şöförü olarak çalıştığı belirtilen saldırganın Uber şöförü olarak da çalıştığı aktarıldı. Bir Uber yetkilisi Saipov’un güvenlik geçmişi taramalarından geçtiğini ve zanlıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşılabilmesi için FBI’a gereken tüm desteğin verildiğini söyledi.

    Etiketler: son dakika , saldırgan
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