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    Nehir kıyısındaki PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı...

    DHA - Fotoğraf: Arşiv
    08.09.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:52

    Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi yakınlarından geçen Dicle Nehri kıyısında tespit edilen 5 PKK’lının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.

    Güçlükonak İlçesi Taşkonak Köyü bölgesinden geçen Dicle Nehri kıyısında saat 00.20 sıralarında İHA ile tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonla ilgili Şırnak Valiliği’nce yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamaya göre Taşkonak Köyü Bölgesi Dicle Nehri kıyısında bugün saat 00.20 sıralarında 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında 5 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edildi.

    Bölgeye taarruz helikopter kolu sevk edildi, teröristler ateş altına alındı. Genel maksatlı helikopterlerle bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri indirildi. JÖH'lerle teröristler arasında çatışma çıktı.

    Çatışmada 4 terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

    Bölgede operasyonlar devam ediyor.

    Etiketler: PKK , terörist , operasyon , Jandarma Özel Harekat
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