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    'Mutlu son masajı' mutlu bitmedi

    DHA
    12.09.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 15:05

    Erzurum'da çarşı iznine çıkan mahkum M.Y., sosyal paylaşım sitesinde gördüğü 'mutlu son masajı' paylaşımındaki irtibat numarasını aradı. M.Y., görüştüğü kişi tarafından 200 lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

    Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkum olan M.Y. izinli olarak çıktığı çarşı izninde bir kafeye giderek sosyal paylaşım sitesi olan facebook hesabına girdi. Burada gördüğü 'Erzurum'da masaj mutlu son' ibareli sayfayı açarak irtibat kurduğu cep telefonu hattını aradı. Telefondaki kişinin hizmet verme bahanesi ile kendisine merkez postanesi ATM'sinden 200 lira para göndermesini istedi. Bu kişinin istediklerini yapan mahkum M.Y., dolandırıldığını anlayınca Gürcükapı Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


     

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    Etiketler: masaj , mahkum , dolandırıcılık
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