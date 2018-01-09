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    Son dakika... Mustafa Yaman beraat etti

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    09.01.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Güncellenen ’Bylock’ listesinin ardından tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütün şifreli yazışma programı ByLock kullandığı gerekçesi ile “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER)İstanbul Şube Başkanı avukat Mustafa Yaman beraat etti. Güncellenen ByLock listesinden ismi çıkartılan 28 Aralık 2017’de tahliyeye edilmişti.

    15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Mustafa Yaman katıldı.

    “BYLOCK LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI”

    Davaya ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, Yaman’ın ByLock listesinden çıkartıldığını hatırlatarak hakkında başkaca bir delil de bulunmadığını beraatine karar verilmesini istedi.

    “ADIMIN ANILMASI BİLE BENİM İÇİN MAĞDURİYET OLUŞTURUYOR”

    FETÖ Yapılanmasına Türkiye’deki en uzak insanlardan biri olduğunu belirten Mustafa Yaman, “Bu suçla adımın anılması bile benim için mağduriyet oluşturuyor. Derhal beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

    Yaman’ın avukatları da derhal beraat kararı verilmesini istedi.

    BERAAT ETTİ

    Mahkeme heyeti, dosya kapsamına göre suç işlemediği sabit olduğu gerekçesi ile Mustafa Yaman’ın beraatına karar verdi.

    “10 BİNLERCE İNSAN MAĞDUR OLDU”

    Kararın ardından kısa bir açıklama yapan Mustafa Yaman, “Türkiye'de hukukun ve adaletin tesis edileceğini gösteren, ümitlerini artıran bir karardır. Ama daha yolun çok başındayız. 10 binlerce insan bu işten mağdur oldu. Yargı misyonunu üstlenmiş kişilerin daha dikkatli olması gerekir" dedi.



     

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