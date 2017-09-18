Murat Başoğlu iddianamesi kabul edildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, geçen hafta içinde "hayasızca davranışta bulunmak" iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasının, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği öğrenildi.

Mahkemece kabul edilen davanın duruşması, 28 Kasım 2017 tarihinde başlayacak.



Geçtiğimiz günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda nöbetçi mahkeme tarafından, Burcu Başoğlu Kabadayı için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca sunucu Murat Başoğlu da 11 Eylül'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görülen duruşmada eşi Hande Bermek'ten boşanmıştı.