Son dakika: Tam bitti derken, kabus yine başladı! Muğla'daki yangın 12 saattir devam ediyor..

Dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 ev ve 10 damın tamamen yanarak kül olmasına neden olan yangın, akşam saat 21.00’den itibaren rüzgarın aniden yön değiştirip şiddetlenmesi ile yeniden kabusa dönüştü.

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevler tüm köyü sardı. Bölgede yaşayan vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları ve hayvanlarını alarak bölgeyi terk etti. Güvenli bölge olarak gördükleri okulun bahçesinde toplanan vatandaşlar kabus dolu bir gece yaşadı. Jandarma ve zabıta ekipleri sürekli anons yaparak vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi. Evlerini ve mahallelerini terk etmek zorunda kalan bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Zeytinköy mahallesindeki yangından kaçan vatandaşlar yetkililer tarafında güvenli bölge seçilen mahalle dışına yönlendirildi. Yerkesik yolunun da alevler tarafından sarılmasının ardından tek çıkış yolu olan Milas Ören Mahallesine ve Akbük koyuna ilerleyen vatandaşlar canlarını zor kurtardılar. Alevler kısa sürede tüm mahalleyi sarması sonrası yetkililer ve vatandaşlar uzak bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Saat 23.30’dan itibaren evlere 300 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle Zeytinköy tamamen boşaltılarak ek önlemler alındı. Çevredeki 16 ilden 230’a yakın arazöz ve 1000’in üzerinde orman ve itfaiye işçisi ile 600’a yakın gönüllü ve sivil toplum örgütünün mücadele ettiği yangında alevler bu gece yarısından itibaren yine Zeytinköy mahallesine girdi.



Zeytinköy ve etrafında yanan ormanlık alanlar

''ÖĞLENE KADAR KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ''

Zeytinköy Mahallesi’nin üç bir yanını çevreleyen ve kontrol altına alınamayan yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, şu ana kadar 250 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını belirterek, şöyle dedi:

"Şiddetli rüzgarın bu sabaha karşı 08.00 sıralarında etkisini yitireceğini öğrendik. Bununla birlikte saat 06.30 dan itibaren tüm hava söndürme araçlarımızda yangına müdahale edilecek. Şu anda Türkiye’nin dört bir yanından ekipler yardımımıza geldi ve canla başla mücadele ediyor. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Müdahalemiz devam ediyor. Yarın öğlene kadar da yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun."

Yaklaşık 230 arazöz, 14 iş makinası, 80’ne yakın özel kamyon ve traktörün yangına müdahalesi devam ederken AKUT Bodrum ekibi evlerden çıkmakta güçlük çekenleri sırtlarına alarak köy dışına çıkardı. Köylülerin hayvanlarını köy dışına çıkarmasına askerlerinde yoğun biçimde yardım ettikleri görüldü.

KİMİSİ HAYVANINI KİMİSİ EŞYASINI YANINA ALDI

Bazıları hayvanlarının canını kurtarırken bazıları da alevlerin evlerine yaklaşması üzerine takım elbiselerini ve giyeceklerini yanına alarak köyü terk etti. Evlerini ve mahallelerini terk etmek zorunda kalan bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

ASIRLIK AĞAÇLAR KÜL OLDU

Halen devam eden yangında Kultak, Dağpınar, Zeytin ve Kozağgaç dağlarındaki asırlık çam ağaçları ile onlarca dönüm zeytin ağaçları kül oldu.

DAĞDİBİ MAHALLESİNİ TEHDİT EDİYOR

Rüzgarın etkisi ile birlikte kontrolden çıkan yangının Dağdibi mahallesini tehdit etmeye başladığı öğrenildi. Bölgede Ambulans ve kurtarma ekibi isteyen vatandaşların olduğu ifade edildi. Yangından can havliyle kaçan vatandaşların Akbük sahili ve Ören mahallesine yönlendirildi.