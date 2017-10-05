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    Son dakika...Muğla'da çatışma! 5 PKK'lı terörist öldürüldü, operasyon sürüyor

    DHA - AA
    05.10.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

     Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın Toparlar Şelalesi yakınında çıktığı belirtiliyor. Bölgedeki 2 teröristin yakalanması için operasyon sürüyor. Çatışmada 1 binbaşının bacağından yaralandığı öğrenildi.

    Alınan bilgiye göre, elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı. 

    Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor. 


    Bölgeyi çembere alan Muğla Zıpkınlar Komando Taburu ile Bornava Komando Tugayı ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonunun sürdüğü kaydedildi. 

    Dün de Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı. Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi. 

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    BİNBAŞI BACAĞINDAN YARALANDI

    Çatışmanın Toparlar Şelalesi yakınında çıktığı belirtiliyor. 

    PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 binbaşı bacağından yaralandığı öğrenildi. Yaralı binbaşının tedavi altına alınabilmesi için askeri helikopter sevk edildi. Bölgedeki operasyonun gece başladığı, İzmir’in Bornova İlçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayından ve polis özel harekat biriminden destek kuvvet gönderildiği belirtildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Son dakika...Muğlada çatışma 5 PKKlı terörist öldürüldü, operasyon sürüyor

    Etiketler: MUĞLA , PKK , Operasyon , Son dakika
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