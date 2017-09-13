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    Son dakika... Moskova'da bomba paniği

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 17:30 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 18:32

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba alarmı verildi. Bölgede, birden fazla bomba konmuş olma ihtimaline karşı 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

    Moskova'da alışveriş merkezleri, tren istasyonları ve üniversitelerdeki 10.000'den fazla kişi bomba şüphesi nedeniyle tahliye edildi.
    Rusya haber ajansı TASS'a göre, Moskova'da 20'den fazla mekan bomba paniği nedeniyle tahliye edildi.

    Son dakika... Moskovada bomba paniği

    Polislerin birden fazla noktada bomba olmasına karşı önlem aldığı bildiriliyor. Ekipler bomba uzmanı köpeklerle binaların içerisine giriyor. Kızıl Meydan'ın yakınında bulunan bölgede tren istasyonu, pek çok alışveriş merkezi, üniversite binası bulunuyor.

    Son dakika... Moskovada bomba paniği

     

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    Etiketler: Moskova , RUSYA , bomba , son dakika , haber
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