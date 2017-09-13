Son dakika... Moskova'da bomba paniği

Moskova'da alışveriş merkezleri, tren istasyonları ve üniversitelerdeki 10.000'den fazla kişi bomba şüphesi nedeniyle tahliye edildi.
Rusya haber ajansı TASS'a göre, Moskova'da 20'den fazla mekan bomba paniği nedeniyle tahliye edildi.
Polislerin birden fazla noktada bomba olmasına karşı önlem aldığı bildiriliyor. Ekipler bomba uzmanı köpeklerle binaların içerisine giriyor. Kızıl Meydan'ın yakınında bulunan bölgede tren istasyonu, pek çok alışveriş merkezi, üniversite binası bulunuyor.
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