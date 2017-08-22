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    Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

    DHA
    22 Ağustos 2017 - 12:40Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:52

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediği belirtildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "2 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

     

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    Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , amiral , Emeklilik
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